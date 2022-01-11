Замість копії купив оригінал

Картина, за яку чоловік віддав всього 88 доларів (2420 гривень), насправді коштує набагато дорожче. Її оцінюють у понад 54 000 доларів (1,4 мільйона гривень).

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За словами Крістофера Райта, він купив полотно у дилера у західному районі Лондона. Він не міг і припустити, що практично за безцінь купує справжню картину придворного художника короля Карла I, тому й не перевіряв її на оригінальність.

Мистецтвознавець вирішив показати свою покупку Коліну Гаррісону, старшому куратору відділу європейського мистецтва в Музеї Ешмола в Оксфорді. Можна лише здогадуватися, яким був шок Крістофера, коли товариш сказав йому, що вважає картину оригіналом. Справжність видали руки моделі, зображеної на картині. Вони були написані у стилі Ван Дейка.

Я не помітив нічого. Це синдром чоботаря – його діти найгірше взуті. Тому на особисту колекцію мистецтвознавця завжди звертають мало уваги,

– розповів Крістофер Райт.

Це підтвердили й в Інституті мистецтв Курдо у Лондоні. Там Крістоферу Райту розповіли, що картину реставрували, тож тепер вона виглядає бездоганно.

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