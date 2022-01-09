Це точно котики: як зображали домашніх улюбленців на середньовічних картинах – кумедна добірка

Розглядаючи картини середньовіччя, може скластися враження, що на той час коти виглядали огидно. Або художникам тієї епохи просто було важко художньо передати їх сутність.

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Розваги 24 пропонують переглянути, як на гравюрах і картинах середньовіччя часто були зображені дуже смішні та потворні кішки, які навіть і на кішок не схожі. А можливо вони сильно змінилися за останні кілька сотень років.

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж

Як зображали котиків на середньовічних картинах / Фото із соцмереж