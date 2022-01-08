Арт Вульф є гордим лауреатом премії "Кращий фотограф року в галузі природи". Vanishing Act ("Трюк зі зникненням") – один з проєктів відомого фотографа. На фотографіях, представлених у проєкті, сховані мешканці дикої природи.

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Деякі з представників тваринного царства, включаючи комах, птахів і звірів так майстерно сховалися, що їх просто неможливо знайти серед листя, трави або снігу. Розваги 24 пропонують відшукати на кожному з цих фото тварину, щоб зрозуміти, що таке мистецтво зникнення.

# 1

Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe

# 2

Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe

# 3

Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe

# 4

Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe

# 5

Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe

# 6

Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe

# 7

Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe

# 8

Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe

# 9

Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe

# 10

Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe

# 11

Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe

# 12

Трюк зі зникненням: добірка фотографій, на яких вдало сховалися тварини / Фото Art Wolfe