Арт Вульф является гордым лауреатом премии "Лучший фотограф года в области природы". Vanishing Act ("Трюк с исчезновением") – один из проектов известного фотографа. На фотографиях, представленных в проекте, скрыты обитатели дикой природы.

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Некоторые из представителей животного царства, включая насекомых, птиц и зверей так искусно спрятались, что их просто невозможно найти среди листьев, травы или снега. Развлечения 24 предлагают отыскать на каждом из этих фото животное, чтобы понять, что такое искусство исчезновения.

# 1

Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe

# 2

Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe

# 3

Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe

# 4

Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe

# 5

Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe

# 6

Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe

# 7

Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe

# 8

Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe

# 9

Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe

# 10

Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe

# 11

Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe

# 12

Трюк с исчезновением: подборка фотографий, на которых удачно спрятались животные / Фото Art Wolfe