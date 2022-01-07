Гергей Дудаш, более известный в интернете под именем Dudolf, любит рисовать яркие загадки, посвященные различным праздникам. Иллюстрации венгерского художника очаровательны и ярки. Они бросают вызов, чтобы найти одного персонажа, который отличается от других, или скрытые мелкие детали.

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На веселом изображении среди пингвинов художник спрятал чашку с какао. Поэтому цель известна – найти ее. Нужно просто внимательно посмотреть на иллюстрацию.

Головоломка недели: чтобы согреться по праздникам – найдите чашку горячего шоколада среди пингвинов / Фото The Dudolf

Не спешите – ищите спокойно.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

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Все еще ищете? Не волнуйтесь – мы поделимся с вами ответом.

Найдите чашку горячего шоколада среди пингвинов / Фото The Dudolf