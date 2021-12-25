Вдохновленный Рождеством, венгерский известный художник порадовал своих поклонников веселой и милой иллюстрацией. Однако, чтобы разгадать эту головоломку, вам понадобится ледяное терпение и острое зрение.

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На праздничном сказочном изображении среди рождественских украшений в комнате художник спрятал три колокольчика. Цель известна – найти их. Чтобы найти колокольчики, нужно просто внимательно посмотреть на иллюстрацию. Праздничный день длинный, делать ничего нельзя – поэтому ограничений по времени нет. Другими словами, ищите спокойно.

Головоломка недели: загадка к Рождеству – помогите зверятам найти колокольчики / Фото The Dudolf

Нашли все колокольчики? Наши поздравления! Но в случае, если вы не смогли их найти – никаких проблем. Ниже, как всегда, есть ответ.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

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А вот и они!

Загадка к Рождеству – помогите зверятам найти колокольчики / Фото The Dudolf