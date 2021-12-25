Натхненний Різдвом, угорський відомий художник порадував своїх шанувальників веселою та милою ілюстрацією. Проте, щоб розгадати цю головоломку, вам знадобиться крижане терпіння і гострий зір.

До теми Головоломка тижня: Різдвяний виклик – чи знайдете ви шкарпетку і капелюх Санти

На казковому святковому зображенні серед різдвяних прикрас в кімнаті художник сховав три дзвіночки. Мета відома – знайти їх. Щоб знайти дзвіночки, потрібно просто уважно подивитися на ілюстрацію. Святковий день довгий, робити нічого не можна – тож обмежень по часу немає. Іншими словами, шукайте спокійно.

Головоломка тижня: загадка до Різдва – допоможіть звірятам знайти дзвоники / Фото The Dudolf

Знайшли всі дзвіночки? Наші вітання! Але у випадку, якщо ви не змогли їх знайти – жодних проблем. Нижче, як завжди, є відповідь.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

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А ось і вони!

Загадка до Різдва – допоможіть звірятам знайти дзвоники / Фото The Dudolf