Угорський художник Гергей Дудаш представив новий візуальний виклик. У ньому користувачам надається можливість перевірити свої навички концентрації і зору.

Це цікаво Головоломка тижня: перевірте свої навички концентрації та знайдіть порожнє горнятко за 12 секунд

Всередині різдвяної картини заховані три цукерки. Нехай їх форма і колір вас не бентежать. Подивіться уважно на сніговиків. Чи можете ви знайти льодяники? Зосередьтеся, у вас всього 10 секунд.

Головоломка тижня: 10 секунд на те, щоб знайти три льодяники серед сніговиків / Фото The Dudolf

Якщо ви все ще не можете знайти солодощі – закрийте очі, відпочиньте, і, можливо, стане простіше.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Попередня Головоломка тижня: пастка для очей – чи знайдете ви три яблука, сховані між пташками

Все ще шукаєте? Не хвилюйтеся – ми поділимося з вами відповіддю.

10 секунд на те, щоб знайти три льодяники серед сніговиків / Фото The Dudolf