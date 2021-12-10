Якщо ви в таку погоду залишились вдома і хочете згаяти час з користю, угорський художник Гергей Дудаш підготував чергову яскраву головоломку. Розваги 24 пропонують своїм читачам ненадовго відволіктися від справ і розгадати цю надскладну загадку.

До теми Головоломка тижня: надскладне завдання – чи знайдете ви чотирьох півників і яблуко

На ілюстрації художник зобразив безліч пташок червоного кольору. І всі вони подібні до соковитих яблук – 3 фрукти, які дуже ретельно сховані. Ключ до перемоги в цьому завданні – уважно подивитися на головоломку та побачити яблука на зображенні.





Головоломка тижня: пастка для очей – чи знайдете ви три яблука, сховані між пташками / Фото The Dudolf

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98 % учасників не змогли подолати візуальну загадку. Але ж ви не входите в їх число. Чи не так? Тож ще один разочок уважніше придивіться на зображення.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Якщо ж ви не змогли знайти яблука, вам напевно буде цікаво дізнатися, де вони.

Пастка для очей – чи знайдете ви три яблука, сховані між пташками / Фото The Dudolf