Венгерский художник Гергей Дудаш представил новый визуальный вызов. В нем пользователям предоставляется возможность проверить свои навыки концентрации и зрения.

Это интересная Головоломка недели: проверьте свои навыки концентрации и найдите пустую чашку за 12 секунд

Внутри рождественской картины спрятаны три конфеты. Пусть их форма и цвет вас не смущают. Посмотрите внимательно на снеговиков. Можете ли вы найти леденцы? Сосредоточьтесь, у вас всего 10 секунд.

Головоломка недели: 10 секунд на то, чтобы найти три леденца среди снеговиков / Фото The Dudolf

Если вы все еще не можете найти сладости – закройте глаза, отдохните, и, возможно, станет проще.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

Предыдущая Головоломка недели: ловушка для глаз – найдете ли вы три яблока, спрятанные между птичками

Все еще ищете? Не волнуйтесь – мы поделимся с вами ответом.

10 секунд на то, чтобы найти три леденца среди снеговиков / Фото The Dudolf