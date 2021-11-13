Приближается зима и начинают появляться тематические визуальные головоломки. Если есть желание отвлечься от бешеного темпа рабочей недели, но провести свободное время интересно, пригодятся загадки с поиском скрытых предметов.
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Известный венгерский иллюстратор Гергей Дудаш каждый раз ставит в тупик своих поклонников, публикуя рисунки со спрятанными на них вещами. Так что будьте готовы найти ответ на следующий вызов художника.
Посмотрите внимательно на изображение. Между кроликом, лисичкой, мишкой и птичкой, которые согреваются теплым чаем и какао, осталась пустая чашка. Сконцентрируйтесь и постарайтесь найти ее менее чем за 12 секунд.
Головоломка недели: найдите пустую чашку за 12 секунд / Фото The Dudolf
Не можете найти пустую чашку? Закройте глаза, немного отдохните и попробуйте снова.
Головоломка недели / Фото The Dudolf
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Все еще ищете? Не волнуйтесь, ниже есть ответ.
Найдите пустую чашку за 12 секунд / Фото The Dudolf