Вместо копии купил оригинал

Картина, за которую мужчина отдал всего 88 долларов (2420 гривен), на самом деле стоит намного дороже. Ее оценивают более чем в 54 000 долларов (1,4 миллиона гривен).

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По словам Кристофера Райта, он купил холст у дилера в западном районе Лондона. Он не мог и предположить, что практически за бесценок покупает подлинную картину придворного художника короля Карла I, потому и не проверял ее на оригинальность.

Искусствовед решил показать свою покупку Колину Харрисону, старшему куратору отдела европейского искусства в Музее Эшмола в Оксфорде. Можно только догадываться, каков был шок Кристофера, когда товарищ сказал ему, что считает картину оригиналом. Подлинность выдали руки модели, изображенной на картине. Они были написаны в стиле Ван Дейка.

Я ничего не заметил. Это синдром сапожника – его дети хуже всего обуты. Поэтому на личную коллекцию искусствоведа всегда обращают мало внимания,

– рассказал Кристофер Райт.

Это подтвердили и в Институте искусств Курдо в Лондоне. Там Кристоферу Райту рассказали, что картину реставрировали, и теперь она выглядит безупречно.