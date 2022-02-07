Несподівана знахідка

Чоловік опублікував у твітері фото свого паспорта у сканері. У цьому не було б нічого дивного, але світлину він доповнив курйозною історією.

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Два роки тому він загубив свій паспорт і відтоді користувався відсканованою електронною копією документа. Але нещодавно йому знадобився сканер. Він відкрив кришку пристрою і, на величезний подив, побачив там паспорт.

Паспорт знайшовся у сканері через 2 роки / Фото з твітера Каллума Найта

Навіть не підозрюючи, чоловік запустив справжній флешмоб у мережі. Його допис зібрав понад 500 тисяч лайків, і спонукав інших користувачів перевірити власні сканери. Як не дивно, серед них було чимало тих, хто також знайшов там загублені документи та папери.

"Я не бачив його з травня"

Фото з твітера PJ_107

"Ви що знущаєтеся? Я загубила його, коли кілька місяців тому влаштовувалася на нову роботу"

Фото з твітера babykimboslice

"Ох, я знала, що щось забула"

Фото з твітера joziebaby

"Мій студентський пролежав там 6 місяців"

Фото з твітера pernischova

Інших користувачів неабияк повеселили усі ці ситуації, тож вони вирішили оригінально пожартувати.

"Дякую за цей твіт, мені вдалося знайти свій круасан"

Фото з твітера jungmergs

"Не можу повірити, дякую!!!"

Фото з твітера jaymfline