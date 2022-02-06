"Обміну та поверненню не підлягає"

Подружжя виховує двох синів – 4-річного Кольта і 6-річного Райдера. У хлопчиків саме розпочалися канікули, вони увесь час проводили вдома та лягали спати пізніше звичайного. Діти вимагали багато уваги, і Лінда сподівалася, що чоловік приділить їм трохи часу, але він вирішив поїхати на риболовлю.

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Це не було чимось незвичним, бо Джон любить риболовлю і часто проводить час саме так. Однак цього разу виснажена жінка трохи розізлилася і вирішила помститися йому у жартівливий спосіб. Вона опублікувала оголошення на новозеландському сайті Trade Me і виставила чоловіка на аукціон.

"Продам чоловіка. Ріст – 184 сантиметри, вік – 37 років, фермер. Любить стріляти та риболовлю. У нього було кілька попередніх власників, але він залишається вірним, якщо його нагодують та напоять. Може хвилюватися у нових умовах, але вміє заспокоїтися самостійно. Обміну та поверненню не підлягає", – написала в оголошенні Лінда Макалістер.

Оголошення про продаж чоловіка / Скриншот Trade Me

Чоловік повернувся з риболовлі та дізнався про вчинок дружини. Це зовсім не образило його, а навіть навпаки. Джон оцінив жарт, пильно слідкував за аукціоном і був впевнений, що за нього запропонують хорошу суму.

Користувачі встигли зробити кілька ставок, найвищою з яких була 100 новозеландських доларів (66 доларів США або 1880 гривень). Можливо, хтось запропонував би й більше, але оголошення видалили за порушення правил ресурсу.

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