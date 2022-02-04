Найсексуальніший злочинець Британії

Шуму у мережі наробив 37-річний Джонатан Кехілл. Раніше він був засуджений за пограбування, але через деякий час, у вересні 2021 року, чоловік достроково покинув в'язницю. Однак, наприкінці січня він порушив правила умовно-дострокового звільнення і його оголосили в розшук.

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Поліцейські опублікували фото Джонатана у соцмережах в надії дізнатися якусь інформацію про чоловіка. Проте реакція користувачів виявилися дещо іншою, ніж сподівалися правоохоронці.

Сотні жінок висловили своє бажання допомогти поліції знайти злочинця, однак вони хотіли зробити це не так в громадських цілях, як в особистих. Виною усьому – зовнішність Джонатана Кехілла.

Користувачки мережі оцінили риси обличчя злочинця, його "пронизливий погляд" та спортивну фігуру. Забуваючи про те, що чоловік скоїв справжнє пограбування, вони звинуватили його у "злочинній сексуальності". Ось, що ще писали під фото:

"У чому його злочин – розбивати серця чи будинки?";

"Це має бути легко, половина жінок у Західному Йоркширі тепер переслідуватимуть його";

"У мене теж є наручники";

"Якщо я його знайду, можна залишити собі?";

"Я вже бачу, як він втікає від натовпу жінок до поліцейського відділку і благає їх, що його замкнули";

"Можу залишити його під домашнім арештом, якщо в'язниця буде переповнена".

Правоохоронці вважають, що саме шалена активність користувачів інтернету допомогла їм знайти та затримати злочинця. Завдяки їм фото миттєво розлетілося соцмережами, а тисячі коментарів привертали увагу все більшої кількості людей. Однак після затримання Джонатана усі ці публікації видалили.

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