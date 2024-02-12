Річ у тім, що білет лотереї Mega Million, приніс своєму власнику 1 578 415 доларів.

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І якби він вгадав номер самого Mega Ball, чоловік міг отримати 394 мільйони доларів. Однак це йому не вдалося. Зрештою, чоловік не дуже засмутився, адже і так отримав великий виграш, хоч і без джекпоту.

Переможними номерами були 2, 10, 31, 44 і 57, а мега-куля – 1.

Згідно з даними лотереї, понад 119 000 інших квитків, проданих у Каліфорнії, отримали призи від 2 до понад 7 000 доларів. Шанси виграти джекпот становлять 1 до 302 575 350.

Цікаво! Квитки коштують 2 долари, в США їх можна придбати в день розіграшу.

Раніше в американському штаті Мічиган 59-річна жінка вирішила випробувати свою удачу. Вона придбала 3 лотерейні білети миттєвої лотереї Holiday Wishes під час свят і зірвала неймовірний джекпот.

Ще одна американка вигадала спеціальну стратегію, аби виграти у лотерею. Вона скупила одразу 5 ідентичних лотерейних білетів. Зрештою, жінці таки посміхнулася вдача. Вони виграла 5 головних призів на загальну суму 50 тисяч доларів. Згідно з розіграшем, всі 5 її квитків виграли головний приз у розмірі 10 тисяч доларів.