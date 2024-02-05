Всі вони належали одному лотерейному тиражу.

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Чи спрацювала тактика жінки

Зрештою, жінці таки посміхнулася вдача. Вони виграла 5 головних призів на загальну суму 50 тисяч доларів. Згідно з розіграшем, всі 5 її квитків виграли головний приз у розмірі 10 тисяч доларів.

Жінка розповіла, що її чоловік втратив дар мови, коли вона розповіла йому про свою перемогу. Переможниця повідомила, що частина її грошового призу буде передана місцевим некомерційним організаціям і благодійним організаціям для тварин.

Кому з українців частіше щастить у лотереї

Заведено вважати, що виграш у лотерею – це цілковита випадковість. Однак представники державної лотереї України переконані, що певні закономірності таки існують. Дослідження показало, що серед переможців лотерей від М.С.Л. представників чоловічої статі майже у двічі більше, ніж жіночої.

Для тих хто вірить в астрологію також є приємний сюрприз, одразу 7 знаків зодіаку розділили лідерство:

Водолії,

Близнюки,

Риби,

Терези,

Раки,

Діви,

Козероги.

Проте, якщо звернути увагу на місяць та дату народження переможців М.С.Л, то серед лідерів – березень, червень і жовтень, та 19 число.