Відомо, що бабуся зіграла у лотерею Cash 5, вказавши у щасливому білеті вік своїх онуків.

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Вона зізналася, що доволі часто використовує таку хитрість, аби перемогти.

Я завжди граю на вік моїх онуків. Тричі раніше я зіставляла чотири з п'яти м'ячів на Cash 5,

– додала вона.

Але цього разу їй пощастило зібрати усі 5 номерів. Щасливиця сказала, що була приголомшена, коли побачила результати наступного ранку після розіграшу.

"Потрібен час, щоб це прийняти. Це був шок", – сказала вона.

За її словами, її грошовий приз піде на ремонт будинку.

Які числа можуть допомогти виграти у лотерею

Раніше ми писали, що аналітики визначили номера, які найчастіше приносять людям удачу у лотереї. За даними аналітиків, найбільш часто витягуються числа Powerball – 19 і 2, а найменше – 14 і 16.

А математики з Великої Британії з'ясували, скільки білетів потрібно купити, щоб гарантувати виграш у лотереї. Вони розкрили цю цифру та навіть надали свої розрахунки.