Британські математики визначили, скільки лотерейних білетів треба купити для виграшу

Щоправда, така схема діє у британській лотереї. Чи підійде вона для української системи – невідомо.

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Скільки лотерейних білетів треба купити

За правилами Національної лотереї Британії, розіграш проводиться двічі на тиждень із шістьма номерами від одного до 59 випадковим чином. На думку математиків Девіда Стюарта і Девіда Кушинга, мінімальною кількістю білетів, необхідних для гарантії будь-якого виграшу, є 27 штук.

Чоловіки розробили список із 27 конкретних квитків, які з математичної точки зору, охоплювали всі можливі числа для отримання якогось виграшу. Дослідники використали не надскладну математичну систему кінцева геометрія, яка передбачає нанесення чисел від одного до 59 парами або трійками на ряд геометричних фігур.



Скільки лотерейних білетів треба купити для виграшу / Фото New Scientist

Як ми бачимо, потім кожен набір чисел з'єднується лініями, утворюючи серію з шести чисел, що дорівнює одному виграшному квитку. За їх словами, потрібно 27 із них, щоб охопити всі 59 чисел і гарантувати, що принаймні одна пара збігається.

Раніше аналітики з грального порталу CSGO ретельно розглянули статистику чисел, які найчастіше випадають у популярній лотереї США Powerball. Вони проаналізували понад 950 тиражів за період з 2015 по 2023 рік. Згідно з проведеним дослідженням число 61 визнали "найщасливішим", оскільки протягом цього періоду воно випало 90 разів.

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