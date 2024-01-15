Попри це, на жаль, пара так і не змогла отримати свій приз через помилку в онлайн-акаунті.

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Спершу подружжя думало, що вони виграли 35 410 034 фунтів стерлінгів. Однак згодом з'ясувалося, що через збій у додатку Lottomobile жінка та її чоловік Девід не підтвердили свою покупку лотерейного білета.

Як таке можливо

Їх обліковий запис онлайн-лотереї показав, що на момент покупки, коштів для придбання білета, вартістю 2 фунти, не було, але коли вони зателефонували, щоб отримати свій джекпот, Камелот сказав їм, що у них немає запису на цю транзакцію.

Однак, їх мобільний додаток показав, що вони купили квиток на розіграш 23 грудня.

Ми грали роками і деякий час мали свій онлайн-акаунт, тому ми не знали, що робимо. Ми вирішили продовжувати грати і не надто не засмучуватись,

– розповіла жінка.

Раніше пара зі США прорахувала виграшну комбінацію гри у лотерею. Цьому сприяє концепція гри Roll-Down. Вона передбачає розподіл призу між іншими переможцями, якщо джекпот залишався нерозіграним.