Про це свідчать дані нового дослідження. Аналітики дослідили результати розіграшу лотереї Powerball і з'ясували, яке число випадає частіше.

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Аналітики з грального порталу CSGO ретельно розглянули статистику чисел, які найчастіше випадають у популярній лотереї США Powerball. Вони проаналізували понад 950 тиражів за період з 2015 по 2023 рік.

Згідно з проведеним дослідженням:

число 13 виявилося найменш поширеним, з'являючись лише 51 раз протягом восьми останніх років;

а число 61 визнали "найщасливішим", оскільки протягом цього періоду воно випало 90 разів.

Цікаво! Математики після детального дослідження вирахували певну послідовність чисел, яку повинні вибрати гравці Національної лотереї, щоб завжди вигравати.

Раніше ми писали про мешканців села Нонг Кок, що розташоване в тайській провінції Прачін Бурі. Вони почали поклонятися банановому дереву, адже переконані, що воно приносить удачу та допомагає вигравати великі суми у лотереї.

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