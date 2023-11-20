Про це свідчать дані нового дослідження. Аналітики дослідили результати розіграшу лотереї Powerball і з'ясували, яке число випадає частіше.
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Аналітики з грального порталу CSGO ретельно розглянули статистику чисел, які найчастіше випадають у популярній лотереї США Powerball. Вони проаналізували понад 950 тиражів за період з 2015 по 2023 рік.
Згідно з проведеним дослідженням:
- число 13 виявилося найменш поширеним, з'являючись лише 51 раз протягом восьми останніх років;
- а число 61 визнали "найщасливішим", оскільки протягом цього періоду воно випало 90 разів.
Раніше ми писали про мешканців села Нонг Кок, що розташоване в тайській провінції Прачін Бурі. Вони почали поклонятися банановому дереву, адже переконані, що воно приносить удачу та допомагає вигравати великі суми у лотереї.