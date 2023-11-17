Чоловік не міг повірити своїй вдачі, адже ніколи б не подумав, що переможе у лотереї у такий спосіб.
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Як американець виграв у лотерею
Щасливчик розповів, що заключив угоду з продавцем магазину, де лунала клубна музика. Чоловік придбав лотерейний білет на суму 30 доларів, а продавець вимкнув музику. Вражає, покупець не тільки позбувся неприємного для себе звуку, але й виграв 100 000 доларів.
Як американець виграв у лотерею / Фото Maryland Lottery
Чоловік спочатку не повірив у свій виграш. Зараз він зізнався, що планує використати свої призові гроші, щоб заплатити за навчання доньки в коледжі.
Ми також розповідали, що в Італії безхатько виграв у лотерею аж 37 тисяч євро. На жаль, він не може отримати жодної копійки. Річ у тім, що для отримання виплат потрібна картка соціального страхування, якої він не має.