І ось нарешті після 14 років існування цього клубу їм посміхнулася вдача.

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Як зазначили представники Мічиганської лотереї, група колег з Мічигану разом грали в лотерею протягом 14 років. Зрештою така тактика дала результат і вони виграли приз Powerball у 100 000 доларів.

Я та кілька колег заснували лотерейний клуб близько 14 років тому, і відтоді ми граємо разом. Один член клубу купує квитки для розіграшів на цілий місяць, а потім повідомляє іншим членам клубу, якщо ми щось виграємо,

– сказав член клубу Фредрік Річардсон-молодший.

Як їм вдалося виграти

Фредрік розповів, що один з членів клубу, як завжди, купив квиток на розіграш Powerball 4 жовтня. І саме він виявився щасливим.

"Подивившись виграшні номери, я зрозумів, що ми справді виграли! Ми всі відчуваємо себе такими щасливими. Ніхто з нас ще не усвідомив це, але коли гроші будуть у банку, я думаю, що вони почнуть відчувати себе справжнім", – додав Фредрік Річардсон-молодший.

Кожен член клубу сказав, що планує використати свою частку виграшу на оплату рахунків і збільшення своїх заощаджень.

Раніше ми писали про 11 жінок з Індії, які також скинулися та купили лотерейний білет. Вони заробляють так мало, що декому навіть довелося позичати частину суми. І їм таки усміхнулася вдача.

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