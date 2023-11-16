Вони переконані, що дерево допомагає вигравати у лотерею великі суми.

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Чому тайці обрали саме бананове дерево

Увагу тайців привернув унікальний цвіт дерева, що дуже нагадує лотос. Крім того, дерево має 2 термітники. А це, на думку тайців, підсилює загальну містичну атмосферу.



Тайці поклоняються банановому дереву / Фото The Thaiger

Зараз люди приносять до дерева квіти, ароматичні масла і свічки. Вони роблять це для того, аби дерево допомогли їм мати удачу в починаннях.

Цікаво! До речі, напередодні нові властивості цього бананового дерева відкрив ще один місцевий житель. Він побачив на стовбурі зображення, схоже на довговолосу жінку, а також цифри 6 і 3. Чоловік вирішив використати ці числа у наступному розіграші лотереї й дуже сподівається на удачу.

Інші цікаві методи, які допомогли людям виграти у лотерею

Американець Браян Гікс розповів, що перед виграшем у нього дуже свербіла ліва рука. Як відомо, це прикмета, що приносить гроші. Він вирішив перевірити це та купив лотерейний білет. Зрештою він виграв 100 тисяч доларів.

А американка з Род-Айленда скористалася номером телефону державної лотереї, щоб взяти участь у розіграші Daily Numbers. Вона зірвала куш у розмірі 87 480 доларів. Таким трюком були вражені навіть представники лотереї.

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