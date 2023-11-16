Вони переконані, що дерево допомагає вигравати у лотерею великі суми.

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Чому тайці обрали саме бананове дерево

Увагу тайців привернув унікальний цвіт дерева, що дуже нагадує лотос. Крім того, дерево має 2 термітники. А це, на думку тайців, підсилює загальну містичну атмосферу.


Тайці поклоняються банановому дереву / Фото The Thaiger

Зараз люди приносять до дерева квіти, ароматичні масла і свічки. Вони роблять це для того, аби дерево допомогли їм мати удачу в починаннях.

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