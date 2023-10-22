Річ у тім, що жінка з Род-Айленда скористалася номером телефону державної лотереї, щоб взяти участь у розіграші Daily Numbers.
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Жінка розповіла представникам лотереї, що думала про числа 6-5-0-0 під час водіння, а коли вона дійшла до магазину Shop N Go, то виявила, що використає цей номер. Вона купила 6 комбінованих квитків Daily Numbers, заплативши 5 доларів за кожен, і отримав загальний приз у 87 480 доларів.
Жінка розповіла, що купує квитки для розіграшу Daily Numbers, коли отримує хороші відчуття щодо цифрової комбінації.
Коли я це відчуваю, я граю,
– сказала вона.
Куди щасливиця витратить гроші
Переможниця сказала, що планує інвестувати частину своїх призових грошей у свій новий бізнес, який обслуговує людей, хворих на рак. Вона сказала, що також планує подарувати гроші продавцю магазину, який продав їй квитки.