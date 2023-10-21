Однак ніхто так і не подав заявку на приз.

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Зауважимо, що з моменту виграшу великого джекпоту минуло 6 місяців. Загалом у розіграші виграли 20 осіб, які отримали 1 мільйон фунтів. Але переможець головного призу так і не з'явився.

Що тепер буде з призом

Правила EuroMillions для "великих призів" передбачають, що якщо переможець не подав заявку на приз, то гроші будуть додані до 30 мільйонів фунтів стерлінгів, які щотижня збираються для проєктів, що фінансуються Національною лотереєю Великої Британії.

Зауважимо, що подібна ситуація склалася у Південному Уельсі, що в Австралії. Там також намагаються розшукати щасливчика, який виграв у лотереї.

А от у США жінка, яка зірвала джекпот у казино, залишилася ні з чим. Адміністрація казино заявила, що замість мільйонів вона може забрати тільки обід.

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