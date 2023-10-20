Таємничий гравець Нового Південного Уельсу став мультимільйонером 17 жовтня 2023 року.

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Саме тоді відбувся 1549 розіграш лотереї Oz Lotto. Відомо, що виграшний квиток був проданий у торговій точці лотереї штату Нового Уельсу Північному Сіднеї. Однак переможця досі не знайшли.

Цікаво! На додаток до єдиного виграшу, було розіграно 485 296 призів на суму понад 11,43 мільйона доларів США. Серед них було 12 переможців, кожен з яких отримав приз у розмірі 34 953 доларів.

Жінка виграла найбільший приз у казино, але залишилася ні з чим

Раніше ми писали про американку, яка зірвала джекпот у казино, який мав стати найбільшим виграшем в ігрових автоматах за всю історію США.

Однак своїх грошей вона так і не отримала. Адміністрація казино сказала їй прийти наступного дня. Жінка з'явилася біля казино наступного дня, але виявилося, що замість мільйонів вона може забрати тільки обід.

Аби такого не сталося, потрібно ретельно обирати ігрового провайдера!

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