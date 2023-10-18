Як розповів сам Олександр, коли почалася війна у 2014 році, він був змушений покинути рідну Горлівку та переїхати у Марганець.

Дивіться також Незвичні ігри в онлайн-казино: корисні поради, як у них грати

Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, йому із сім'єю довелося покинути тимчасовий прихисток та зупинитись у Моршині.

Лотерея – єдина розвага у житті

Аби хоча б трохи відволіктися від страшної реальності, Олександр регулярно купував лотерейні білети. Для цього він долав відстань від Моршина до міста Стрий (Львівська область). Ці подорожі стали для нього єдиною розвагою.

Я подорожую у сусіднє місто, дивлюсь на людей, купую лотерейні білети, спілкуюсь с продавцем лотерей. Для мене лотерея – це символ надії та світла в кінці тунелю. Я живу, чекаючи на диво, і ось воно сталося,

– розповів чоловік.

Про свій виграш Олександр дізнався під час перегляду трансляцію розіграшу на ютубі. Сума виграшу склала 190 000 гривень.

"Я дивився прямий ефір і мені здалося, що номер виграшного білета, який назвав ведучий, дуже схожий на мій. А виявилося, що це і є мій білет", – згадав щасливчик.

Про що мріє переможець

Олександр зізнався, що тепер чекає, коли зможе отримати звістку про перемогу. Чоловік мріє повернутись до української Горлівки.

Ми віримо, що його мрія та мрія всіх українців скоро здійсниться. Та закликаємо допомагати Збройним Силам України, які щодня наближають нашу перемогу!