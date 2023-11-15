Одного дня 67-річний чоловік побачив електронного листа, в якому повідомлялося про перемогу в лотереї BIG CA$H Second Chance, але подумав, що це справа рук шахраїв.

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Він зізнався, що навіть не підозрював про свою участь у цій грі.

Я часто граю в онлайн-ігри, але не знав, що, граючи в деякі з них, я отримав можливість зіграти в розіграші другого шансу. Я побачив лист від Мічиганської лотереї, в якому мовилося, що я виграв головний приз у розмірі 416 322 долари. Я вирішив, що це шахрайство, оскільки я думав, що не беру участі в жодних розіграшах,

– розповів переможець лотереї.

Пізніше чоловік вирішив зателефонувати в лотерею і спробувати розібратися в ситуації.

"Коли я зателефонував у Мічиганську лотерею, я зрозумів, що виграв гроші, навіть не підозрюючи про це. Я досі не можу повірити, що це реально. Це божевільне почуття – виграти такий великий лотерейний приз", – сказав він.

Куди він витратить гроші

За словами переможця, його виграш буде використано для того, щоб поділитися з сім'єю і поповнити свої заощадження.

Раніше у США група чоловіків заснували "Благословенний лотерейний клуб". Його учасники кожного місяця скидаються грошима та грають у лотерею. І от нарешті їм посміхнулася удача!

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