Сам Браян Гікс розповів, що перед виграшем у нього дуже свербіла ліва рука. Як відомо, це прикмета, що приносить гроші.
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Чоловік вирішив перевірити це і купив лотерейний білет Big Cash Payout за 20 доларів. Американець стер захисний екран і дізнався, що став багатшим на 100 000 доларів.
Що ближче я підходив до магазину, то сильніше починала свербіти ліва рука. Я просто подумав, що мені треба спробувати що-небудь тут купити. Це було схоже на те, що мені сказали зупинитися,
– згадує Гікс.
Куди щасливчик витратить гроші
За словами Гікса, після утримання податків штату й федеральних податків він отримав 71 256 доларів. Гікс сказав представникам лотереї, що на виграні гроші планує купити будинок.
Раніше чоловік з американського штату Массачусетс виграв у лотерею завдяки своїй прибиральниці. Він отримав приз у розмірі 1 мільйона доларів.