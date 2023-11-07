Сам Браян Гікс розповів, що перед виграшем у нього дуже свербіла ліва рука. Як відомо, це прикмета, що приносить гроші.

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Чоловік вирішив перевірити це і купив лотерейний білет Big Cash Payout за 20 доларів. Американець стер захисний екран і дізнався, що став багатшим на 100 000 доларів.

Що ближче я підходив до магазину, то сильніше починала свербіти ліва рука. Я просто подумав, що мені треба спробувати що-небудь тут купити. Це було схоже на те, що мені сказали зупинитися,

– згадує Гікс.

Куди щасливчик витратить гроші

За словами Гікса, після утримання податків штату й федеральних податків він отримав 71 256 доларів. Гікс сказав представникам лотереї, що на виграні гроші планує купити будинок.

Раніше чоловік з американського штату Массачусетс виграв у лотерею завдяки своїй прибиральниці. Він отримав приз у розмірі 1 мільйона доларів.

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