Річ у тім, що американець давно купив лотерейний білет і забув його перевірити.

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Щасливий білет лежав у нього вдома не один місяць. Допоки його не знайшла прибиральниця. Чоловік пригадав, що придбав скретч-білет Money Maker із потенційним джекпотом у 15 000 000 доларів у магазині Tony's Convenience на Салем-стріт.

Американець так і не перевірив, чи є він виграшним. Однак за кілька місяців прибиральниця знайшла білет у вазі та повернула його законному власнику. Чоловік приніс йому 1 мільйон доларів.

Куди американець витратить приз

За словами американця, він планує використати свій виграш, щоб допомогти другу і віддати частину грошей на благодійність.



Давно загублений квиток приніс чоловіку 1 мільйон доларів / Фото UPI

Раніше 77-річна американка втратила свій шанс отримати джекпот, який вона виграла. Вона декілька років намагається довести представникам лотереї, що саме вона є власницею переможного білета. Річ у тім, що багато років тому вона придбала лотерейний білет New York Lotto і забула його перевірити. Вона залишила його на тумбочці разом з іншими білетами, а потім випадково викинула все у смітник.

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