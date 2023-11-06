Чоловік із Shoreline сказав представникам вашингтонської лотереї, що нерідко купує лотерейні білетики.
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Яку хитрість використав чоловік
Він зізнався, що кожного разу використовує для гри номери свого авто. Цей раз не став виключенням. тактика чоловіка спрацювала і він отримав приз у розмірі 110 000 доларів.
Переможець сказав, що планує використати свої призові гроші, щоб взяти своїх двох дітей на обід, погасити борг і профінансувати сімейну відпустку.
А ще одна американка також виграла у лотереї, використавши для перемоги номерний знак своєї автівки, який їй спочатку не сподобався.