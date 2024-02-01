Як зазначили представники оператора державних лотерей М.С.Л., у 2023 році понад 100 українців виграли в їх лотереях суми від 50 000 гривень і більше.

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Кому з українців щастило більше

Дослідження показало, що серед переможців лотерей від М.С.Л. представників чоловічої статі майже у двічі більше, ніж жіночої. Таланило минулого року Сергіям, Володимирам та Андріям. А серед жінок найбільше переможець було володарок імені Ольга, Олена та Людмила.

Для тих хто вірить в астрологію також є приємний сюрприз, одразу 7 знаків зодіаку розділили лідерство:

  • Водолії,
  • Близнюки,
  • Риби,
  • Терези,
  • Раки,
  • Діви,
  • Козероги.

Проте, якщо звернути увагу на місяць та дату народження переможців М.С.Л, то серед лідерів – березень, червень і жовтень, та 19 число.

Раніше одразу двом українцям на Різдво пощастило виграти у лотерею "Лото-Забава". Кожен зі щасливчиків отримав по 95 тисяч гривень. Одним з переможців став Володимир Валентинович з Одеси, а другий щасливчик – киянин Олександр Віталійович.