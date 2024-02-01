Як зазначили представники оператора державних лотерей М.С.Л., у 2023 році понад 100 українців виграли в їх лотереях суми від 50 000 гривень і більше.
Дивіться також Удача на боці українців: чоловік з Дніпра, що зірвав куш у лотерею, поділився секретом
Кому з українців щастило більше
Дослідження показало, що серед переможців лотерей від М.С.Л. представників чоловічої статі майже у двічі більше, ніж жіночої. Таланило минулого року Сергіям, Володимирам та Андріям. А серед жінок найбільше переможець було володарок імені Ольга, Олена та Людмила.
Для тих хто вірить в астрологію також є приємний сюрприз, одразу 7 знаків зодіаку розділили лідерство:
- Водолії,
- Близнюки,
- Риби,
- Терези,
- Раки,
- Діви,
- Козероги.
Проте, якщо звернути увагу на місяць та дату народження переможців М.С.Л, то серед лідерів – березень, червень і жовтень, та 19 число.
Раніше одразу двом українцям на Різдво пощастило виграти у лотерею "Лото-Забава". Кожен зі щасливчиків отримав по 95 тисяч гривень. Одним з переможців став Володимир Валентинович з Одеси, а другий щасливчик – киянин Олександр Віталійович.