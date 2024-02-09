Зрештою, чоловіку таки посміхнулася удача.

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58-річний чоловік сказав, що його вітчим зателефонував йому за день до виграшу, щоб попередити, що на нього чекає великий приз. Зрештою, так і сталося – чоловік зірвав куш 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Я все ще шокований, я не знаю, що відчувати,

– сказав він.

Щасливчик планує витратити частину коштів на сусіднє шале, щоб знову завести власний сад, а також планує купити квартиру на верхньому поверсі, біля місцевого житлового парку.

Раніше американцю з Північної Кароліни посміхнулася доля просто у його день народження. Чоловік розповів представникам освітньої лотереї Північної Кароліни, що купив білет The Cash Fast Play за 10 доларів.

Зауважимо, що виграш у лотерею – це цілковита випадковість. Однак представники державної лотереї України переконані, що певні закономірності таки існують. Дослідження показало, що серед переможців лотерей від М.С.Л. представників чоловічої статі майже у двічі більше, ніж жіночої.