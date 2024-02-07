Чоловік розповів представникам освітньої лотереї Північної Кароліни, що купив білет The Cash Fast Play за 10 доларів.

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Спочатку він не був впевнений, чи виграв щось.

Я нічого не помітив, коли вперше перевірив, але вдруге сказав: "Боже, це джекпот",

– пригадав чоловік.

Квиток приніс щасливцю головний приз у розмірі 321 223 долари.

"Враховуючи, що вчора був мій день народження – це чудовий подарунок для мене", – додав американець.

За словами чоловіка, свій джекпот він витратить на оплату рахунків, а решту відкладе "на чорний день".

Зауважимо, що виграш у лотерею – це цілковита випадковість. Однак представники державної лотереї України переконані, що певні закономірності таки існують. Дослідження показало, що серед переможців лотерей від М.С.Л. представників чоловічої статі майже у двічі більше, ніж жіночої.

Які числа можуть допомогти виграти у лотерею

Раніше ми писали, що аналітики визначили номера, які найчастіше приносять людям удачу у лотереї. За даними аналітиків, найбільш часто витягуються числа Powerball – 19 і 2, а найменше – 14 і 16.

А математики з Великої Британії з'ясували, скільки білетів потрібно купити, щоб гарантувати виграш у лотереї. Вони розкрили цю цифру та навіть надали свої розрахунки.