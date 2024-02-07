Мужчина рассказал представителям образовательной лотереи Северной Каролины, что купил билет The Cash Fast Play за 10 долларов.

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Сначала он не был уверен, выиграл ли что-то.

Я ничего не заметил, когда впервые проверил, но во второй раз сказал: "Боже, это джекпот",

– вспомнил мужчина.

Билет принес счастливцу главный приз в размере 321 223 доллара.

"Учитывая, что вчера был мой день рождения – это отличный подарок для меня", – добавил американец.

По словам мужчины, свой джекпот он потратит на оплату счетов, а остальное отложит "на черный день".

Заметим, что выигрыш в лотерею – это полная случайность. Однако представители государственной лотереи Украины убеждены, что определенные закономерности таки существуют. Исследование показало, что среди победителей лотерей от М.С.Л. представителей мужского пола почти в два раза больше, чем женского.

Какие числа могут помочь выиграть в лотерею

Ранее мы писали, что аналитики определили номера, которые чаще всего приносят людям удачу в лотерее. По данным аналитиков, наиболее часто вытягиваются числа Powerball – 19 и 2, а меньше всего – 14 и 16.

А математики из Великобритании выяснили, сколько билетов нужно купить, чтобы гарантировать выигрыш в лотерее. Они раскрыли эту цифру и даже предоставили свои расчеты.