За словами жінки лотерея для неї – це те, у що вона грає на свята.

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Вона додала, що виграти у лотерею – було її святковим бажанням на Різдво.

Я граю в миттєві лотереї лише під час Різдва. Коли я купувала білет, то думала: «сподіваюся, на це святкове бажання! Було б так чудово виграти,

– сказав Реннер.

Жінка перевірила білет у новорічну ніч і подумала, що там виграш у 5000 доларів, але пізніше вона її осяйнуло, що джекпот набагато більший.

"Для мене перемога – це здійснення мрії. У мене був справді важкий рік, і це таке полегшення. Я можу піклуватися про своїх дітей і трохи допомагати своїй сестрі, і це чудове відчуття", – додала вона.

Раніше ще одна американка вигадала спеціальну стратегію, аби виграти у лотерею. Вона скупила одразу 5 ідентичних лотерейних білетів. Зрештою, жінці таки посміхнулася вдача. Вони виграла 5 головних призів на загальну суму 50 тисяч доларів. Згідно з розіграшем, всі 5 її квитків виграли головний приз у розмірі 10 тисяч доларів.