Дело в том, что билет лотереи Mega Million, принес своему владельцу 1 578 415 долларов.

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И если бы он угадал номер самого Mega Ball, мужчина мог получить 394 миллиона долларов. Однако это ему не удалось. В конце концов, мужчина не очень расстроился, ведь и так получил большой выигрыш, хоть и без джекпота.

Победными номерами были 2, 10, 31, 44 и 57, а мега-шар – 1.

Согласно данным лотереи, более 119 000 других билетов, проданных в Калифорнии, получили призы от 2 до более 7 000 долларов. Шансы выиграть джекпот составляют 1 к 302 575 350.

Интересно! Билеты стоят 2 доллара, в США их можно приобрести в день розыгрыша.

Ранее в американском штате Мичиган 59-летняя женщина решила испытать свою удачу. Она приобрела 3 лотерейных билета мгновенной лотереи Holiday Wishes во время праздников и сорвала невероятный джекпот.

Еще одна американка придумала специальную стратегию, чтобы выиграть в лотерею. Она скупила сразу 5 идентичных лотерейных билетов. В конце концов, женщине таки улыбнулась удача. Они выиграла 5 главных призов на общую сумму 50 тысяч долларов. Согласно розыгрышу, все 5 ее билетов выиграли главный приз в размере 10 тысяч долларов.