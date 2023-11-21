Саме за содовою вона і заїхала у магазин. Але коли жінка прийшла до магазину, вона захотіла ще й придбати квиток Quick Pick на нічний розіграш Powerball.

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Згодом вона дізналася, що виграла 100 тисяч доларів.

Я втратила дар мови. Я просто сиділа там, дивлячись на це деякий час,
– сказала жінка.

Андерсон сказала, що розділить свій приз зі своїм нареченим.

"Я подзвонила йому телефоном і сказала: "Здається, я виграла 100 000 доларів", – пригадала вона.

Куди щасливиця витратить гроші

Жінка сказала, що у неї є плани щодо її половини виграшу.

Я збираюся оплатити деякі рахунки, а потім допомогти деяким знайомим людям, які потребують цього,
– додала американка.

Інші випадки, коли люди вигравали у лотерею