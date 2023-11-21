Саме за содовою вона і заїхала у магазин. Але коли жінка прийшла до магазину, вона захотіла ще й придбати квиток Quick Pick на нічний розіграш Powerball.
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Згодом вона дізналася, що виграла 100 тисяч доларів.
Я втратила дар мови. Я просто сиділа там, дивлячись на це деякий час,
– сказала жінка.
Андерсон сказала, що розділить свій приз зі своїм нареченим.
"Я подзвонила йому телефоном і сказала: "Здається, я виграла 100 000 доларів", – пригадала вона.
Куди щасливиця витратить гроші
Жінка сказала, що у неї є плани щодо її половини виграшу.
Я збираюся оплатити деякі рахунки, а потім допомогти деяким знайомим людям, які потребують цього,
– додала американка.
Інші випадки, коли люди вигравали у лотерею
- Водій Uber купив лотерейний білет, поки заправляв своє авто. Йому посміхнулася удача і він отримав приз у розмірі 110 000 доларів.
- Американка з Род-Айленда скористалася номером телефону державної лотереї, щоб взяти участь у розіграші Daily Numbers. Вона зірвала куш у розмірі 87 480 доларів. Таким трюком були вражені навіть представники лотереї.
- А ще одна американка також виграла у лотереї, використавши для перемоги номерний знак своєї автівки, який їй спочатку не сподобався.