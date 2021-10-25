Американець взяв кредит на підтримку бізнесу, і купив картку з покемоном за 57 тисяч доларів

Американця Віната Удомсіна зі штату Джорджія звинуватили у шахрайстві через те, що він взяв пільговий кредит на підтримку бізнесу під час пандемії, але замість того, щоб виплатити зарплатню своїм працівникам, купив колекційну картку Pokemon.

Чоловік витратив на неї більшу частину кредитних коштів, а саме 57 789 доларів (1,5 мільйона гривень) з отриманих 85 000 доларів (2,2 мільйона гривень).

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Вінат Удомсін отримав кредит у серпні минулого року. У заявці на участь у пільговій державній програмі він вказав, що з 2018 року володіє бізнесом з 235 000 доларів річного доходу. За словами чоловіка, у його компанії працює 10 людей. Він отримав схвальну відповідь та гроші для виплати боргів і заробітних плат працівникам.

Проте насправді бізнесмен вирішив розпорядитися цими коштами інакше. Через 5 місяців після отримання кредиту він придбав колекційну картку Pokemon, яку саме – невідомо.

Колекційні картки з покемонами є дуже рідкісними та коштовними – ціни на них постійно зростають. Найдорожча з них була продана за 369 тисяч доларів (9,7 мільйона гривень) у грудні 2020 року.

Ця покупка привернула увагу податківців. Після розслідування виявилося, що чоловік збрехав про кількість працівників та дохід його компанії. Тепер йому загрожує максимально можливе покарання – 250 тисяч доларів (6,5 мільйона гривень) штрафу та до 20 років позбавлення волі у федеральній в'язниці.

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