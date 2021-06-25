15 дивних, але дуже смішних речей, що продаються в інтернеті

В інтернеті є безліч онлайн-магазинів, віртуальних аукціонів та сервісів оголошень, користувачі яких виставляють на продаж все, що завгодно. У них можна придбати справді корисні, красиві та якісні речі. Але часом в інтернеті продають щось вкрай дивне.

Люди в мережі часто діляться курйозними знахідками, аби розвеселити інших або, можливо, дізнатися, що вони думають про ті чи інші дивні лоти. Ці предмети справді викликають багато запитань, починаючи від "Хто і навіщо це створив?" і закінчуючи "Хто взагалі може таке купити?".

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"Добрий день, офіцере!"

"Знайшов таку картину"

"Крісло з тенісних м'ячиків"

"Гаррі Поттер в окулярах з зубів"

"Здається, щось пішло не так"

"Пакет з повітрям за 550 доларів"

"Дуже моторошно"

"Просто немає слів"

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"Сумніваюся, що це оригінальні навушники Apple"

"Саме те, що вам потрібно для довершення дизайну вашої ванної кімнати"

"Закохані сосиски для хот-догів тримаються за руки"

"Сидіння для велосипеда у формі рук для самотніх дівчат"

"Нормально, якщо я хочу це купити?"

"Дідусь скористався ним лише раз"

"Схоже, що він абсолютно новий?"

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