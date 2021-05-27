Зосередження думок або те, чого не існує: художник продав невидиму скульптуру за 15 тисяч євро

Витвір сучасного мистецтва пішов з молотка одного з рідкісних італійських аукціонних будинків. За задумом автора, невидима скульптура повинна бути розміщена на вільному від перешкод просторі розміром 150 на 150 сантиметрів,

Сальваторе Гарау – італійський художник-авангардист, гравер, скульптор, майстер інсталяції, музикант і письменник. Його роботи можна побачити в музеях Італії, Франції, Аргентини.

Це цікаво 7 цікавих та небанальних фактів про казино та ігрові автомати

Проте деякі твори Сальваторе не осяжні для людського ока. Як, наприклад, остання робота скульптора – "Я є". Це нематеріальний витвір сучасного мистецтва, який не має ваги, його не можна побачити та відчути. Одним словом – порожнеча.

І саме цю "роботу" художник виставив на аукціоні Art-Rite, який продає виключно твори сучасного мистецтва. Лот придбав невідомий колекціонер за 15 тисяч євро. Доказом купівлі-продажу є сертифікат, який підтверджує той факт, що твір належить особі, яка його купила. Сальваторе Гарау розповів, що робота над цим твором мистецтва відняла у нього багато творчих сил. Адже він тривалий час дивився в порожнечу, населяючи її своїми думками.

Успішний результат аукціону свідчить про незаперечний факт. Порожнеча – це не що інше, як простір, повний енергії. Хіба ми не надаємо форму Богу, якого ніколи не бачили?,

– заявив художник.



Сальваторе Гарау / Фото Sardinia Post

У лютому 2020 року на площі Пьяцца делла Скала в Мілані художник виставляв свій інший витвір – "Будда в спогляданні". І хоча скульптуру не видно, Сальваторе стверджує, що вона існує і створена з повітря і духу

Скульптура, яку я встановив тут, над білим квадратом, називається "Будда в спогляданні". Ви не бачите її, але вона існує. Вона зроблена з повітря і духу. Це робота, яка просить вас активувати силу уяви, силу, яка є у будь-кого,

– говорить про свою роботу скульптор.

До теми "Дівчинка-катастрофа" заробила близько пів мільйона доларів на продажу NFT свого мему