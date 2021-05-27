Сальваторе Гарау – итальянский художник-авангардист, гравер, скульптор, мастер инсталляции, музыкант и писатель. Его работы можно увидеть в музеях Италии, Франции, Аргентины.

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Однако некоторые произведения Сальваторе не обозримы для человеческого глаза. Как, например, последняя работа скульптора – "Я есть". Это нематериальное произведение современного искусства, которое не имеет веса, его нельзя увидеть и почувствовать. Одним словом – пустота.

И именно эту "работу" художник выставил на аукционе Art-Rite, который продает исключительно произведения современного искусства. Лот приобрел неизвестный коллекционер за 15 тысяч евро. Доказательством купли-продажи является сертификат, подтверждающий тот факт, что произведение принадлежит лицу, которое его купило. Сальваторе Гарау рассказал, что работа над этим произведением искусства отняла у него много творческих сил. Ведь он долгое время смотрел в пустоту, населяя ее своими мыслями.

Успешный исход аукциона свидетельствует о неоспоримом факте. Пустота – это не что иное, как пространство, полное энергии. Разве мы не придаем форму Богу, которого никогда не видели?,

– заявил художник.



Сальваторе Гарау / Фото Sardinia Post

В феврале 2020 года на площади Пьяцца делла Скала в Милане художник выставлял свое другое произведение – "Будда в созерцании". И хотя скульптуру не видно, Сальваторе утверждает, что она существует и создана из воздуха и духа

Скульптура, которую я установил здесь, над белым квадратом, называется "Будда в созерцании". Вы не видите ее, но она существует. Она сделана из воздуха и духа. Это работа, которая просит вас активировать силу воображения, силу, которая есть у любого,

– говорит о своей работе скульптор.

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