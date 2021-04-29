Фотография Зои Рот стала предметом вирусного изображения и любимым мемом для юмористических, а иногда несколько зловещих, взглядов на жизнь. Спустя 16 лет девушка смогла извлечь выгоду из своей ранней интернет-славы.

Озорную Зои Рот сфотографировал ее отец в 2005 году. Зои, которой тогда было 4 года, прогуливалась по своему району в Северной Каролине, когда ее папа случайно увековечил, как она лукаво улыбается, пока пожарные борются с огнем в доме.

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Впоследствии снимок распространился по сети, еще до того, как мемы стали мейнстримом. Фото даже выиграло конкурс "Восторг эмоций" журнала Dave JPG в 2008 году.

В 2005 году мой отец сфотографировал меня, когда я стояла перед пожаром в доме. Я стояла там и выглядела злой, будто это я развела огонь – но, черт побери, нет, я этого не делала,

– рассказала Зои Рот.



NFT "Девочка-катастрофа" / Фото New York Post

В феврале 2021 года Зои получила анонимное письмо, в котором говорилось, что это фото стоит немало. После этого она решила превратить мем-фотографию, сделанную ее отцом – фотографом-любителем Дейвом, в NFT. Девушка выставила NFT на аукционе в апреле и после ряда ставок лот был продан коллекционеру, который известен под ником @ 3fmusic, за 180 эфиров-монет – 473 000 долларов.

Возможность продать это просто показывает нам, что у нас действительно есть какой-то контроль, какое-то агентство во всем процессе,

– сказала Зои.



"Девочка-катастрофа" Зои Рот / Фото New York Post

Стоит отметить, что этот NFT закодирован таким образом, что Рот и ее отец оставляют за собой авторские права на эту фотографию, и могут получать 10% прибыли каждый раз, когда она будет продана в будущем.