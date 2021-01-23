Знову до Книги Гіннеса: друзі побудували найвищу у світі вежу зі шматків мила – відео
Американець Девід Раш потрапляв до Книги рекордів Гіннеса понад 150 разів, і нещодавно зробив це знову. Разом зі своїм другом він побудував вежу з 47-ми шматків мила.
Новий рекорд, який потрапив до Книги Гіннеса, поставили два друга, що мешкають в американському штаті Айдахо – Девід Раш і Джонатан Хеннон. Чоловіки побудували вежу із 47-ми шматків мила всього за хвилину, повідомляє UPI.
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Спершу американці замочили усе мило у воді, як того вимагали представники Книги рекордів Гіннеса. Після чого, вони почали складати вежу, додаючи по одному шматку мила по черзі.
Рекорд Гіннеса: найвища у світі вежа з 47-ми шматків мила
Для одного з рекордсменів, Девіда Раша, це далеко не перший рекорд – його ім'я потрапляло до Книги Гіннеса більше, ніж 150 разів. Він регулярно ставить нові рекорди для популяризації STEM-освіти. Наприклад, нещодавно чоловік за пів хвилини нарізав 21 яблуко, жонглюючи ножами. Подивитися, як це виглядало, можна тут.
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