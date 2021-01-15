Тайванський майстер з надування мильних бульбашок потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Це вже другий його рекорд за пів року.

Тайванець на ім'я Чанг Ю-Те надув 783 мильних бульбашки усередині іншої бульбашки та потрапив до Книги рекордів Гіннеса, повідомляє UPI. Він впорався з цим менше, ніж за 2 хвилини.

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Поки Чанг вдував маленькі бульбашки, він підтримував велику кулю за допомогою спеціальних паличок. Це тривало доки велика куля не лопнула від ваги маленьких. Виглядало це, справді, вражаюче.

Дивіться відео, як Чанг Ю-Те встановив рекорд

Це другий раз, коли Чанг Ю-Те став рекордсменом завдяки мильним бульбашкам. У жовтні 2020 року він вперше потрапив до Книги рекордів Гіннеса після того, як 290 разів підкинув мильну бульбашку на руці. Ось як це виглядало: