Тайваньский мастер по надуванию мыльных пузырей попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это уже второй его рекорд за полгода.

Тайванец по имени Чанг Ю-Тэ надул 783 мыльных пузыря внутри другого пузыря и попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает UPI. Он справился с этим меньше, чем за 2 минуты.

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Пока Чанг вдувал маленькие пузыри, он поддерживал большой шар с помощью специальных палочек. Так продолжалось пока большой шар не лопнул от веса маленьких. Выглядело это действительно впечатляюще.

Смотрите видео, как Чанг Ю-Тэ установил рекорд

Это второй раз, когда Чанг Ю-Тэ стал рекордсменом благодаря мыльным пузырям. В октябре 2020 года он впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как 290 раз подбросил мыльный пузырь на руке. Вот как это выглядело:

You've heard of being twinkle-toed - how about being twinkle-handed like Chang Yu-Te as he bounces a soap bubble on his hand... pic.twitter.com/LdHwOs67RG — Guinness World Records 2021 Out Now (@GWR) October 22, 2020