Что такое экстремальный спорт? К этим видам спорта относятся такие соревнования или игры, которые очень рискованны и, как правило, связанные с опасностью для жизни, ведь само слово "экстремальный" происходит от английского слова "extreme", что означает необычный, сложный.

Экстремальный спорт – это риск, поэтому не удивительно, что эти виды спорта обычно связаны с повышенным травматизмом или даже угрозой жизни. Стоит отметить, что экстремальные виды спорта в последние годы активно развиваются и совершенствуются, и некоторые виды такого спорта, которые еще лет 20 назад казались экстримом, сегодня уже воспринимаются как обычный спорт, например, автогонки.

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Причины занятия экстремальным спортом различны. Для некоторых причина занятия экстримом заключается в получении предельно острых ощущений, балансировании на грани жизни и смерти, для других – это возможность постоянно поддерживать в себе обостренное чувство жизни.

Поэтому если вас уже не впечатляют обычные виды спорта и вы в поисках экстрима и новых эмоций, Развлечения 24 подготовили небольшую подборку именно экстремальных видов спорта.

1. Уличные санки (Street Luging)



Топ-5 самых опасных экстремальных видов спорта / Фото Unsplash

Это занятие с экстремальной гравитацией, которая охватывает катание на уличной доске для санного спорта (иногда называется санками) по асфальтированной дороге или трассе.

Развлечение для тех, кто жаждет скорости. Идея такого спорта появилась, когда скейтбордисты поняли: чтобы ехать быстрее, нужно лечь на доску. В таком положении нет сопротивления ветру и развивается бешеная скорость. Однако тело "наездника" находится так близко к земле, что травмироваться об асфальт очень легко.

2. Бейс-джампинг

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Топ-5 самых опасных экстремальных видов спорта / Фото Unsplash

Экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков со стационарных высотных объектов. Перечень основных типов объектов, с которых выполняются прыжки содержится в слове BASE.

BASE – это акроним от английских слов:

Building – здание;

Aerial – антенна, башня;

Stage – перекрытие, мост;

Earth – земля.

У бейсджампингистов есть микросекунды на раскрытие парашюта и ноль проб на ошибку. Из-за смертельной опасности этот вид спорта запрещен во многих странах и считается самым опасным видом спорта в мире. Поэтому, если прыжки с парашютом кажутся вам детским сюсюканьем – попробуйте бейсджампинг.

Но перед тем как прыгать – обязательно почитайте правила!

3. Кейв-дайвинг или пещерный дайвинг

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Топ-5 самых опасных экстремальных видов спорта / Фото Unsplash

Гидроспелеология (от английского cave – пещера) – вид погружений, совершаемый в пещерах, где существует подводное пространство, в котором между водолазом и поверхностью воды находится любое препятствие.

Быстро всплыть на поверхность не удастся, потому что вы под водой на глубине 30 метров, да еще и в пещере. Кейв-дайвер рискует заблудиться, почувствовать приступ клаустрофобии, застрять между скал. Но самое страшное – понять, что кислород в баллоне заканчивается. Поэтому гидроспелеологам нужно в 2 раза больше снаряжения, чем обычным дайверам в открытой воде, а фонарей так вообще необходимо иметь три – один основной и два резервных. Но главное – этот спорт не для новичков, у ныряльщиков должна быть серьезная подготовка.

Почитать больше о кейв-дайвинге можно в книге Шека Эксли " Азбука выживания. Основы безопасного плавания с аквалангом в пещерах".

4. Серфинг на больших волнах

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Топ-5 самых опасных экстремальных видов спорта / Фото Unsplash

Один из видов серфинга, в котором опытные серферы гребут или буксируют волны высотой не менее 6,2 метров на специальных досках для серфинга.

Серферы всегда играют со смертью, ведь каждый из них катается на больших волнах. Но у каждого своя большая волна. Поэтому, если пытаться покорить огромную волну размером с пятиэтажный дом – смерть становится вполне реальной угрозой. Многие считают главной причиной смерти для серфера нападение акулы, однако, если разобраться в статистике смертей, то главными угрозами для серфера являются:

риск утонуть;

дно, которое покажется "бетонным", если его коснуться;

острые, как лезвие ножа, кораллы;

подводные камни, которые практически не оставляют шансов человеку.

5. "Фри соло" скалолазание

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Топ-5 самых опасных экстремальных видов спорта / Фото Unsplash

Скалолазание – довольно популярный вид спорта, в котором скалолазы используют страховку. И если для большинства скалолазов одна только мысль о том, чтобы лезть без страховки по вертикальной горе или по стене небоскреба, кажется абсурдной, для других – соло-скалолазов, это, как очередной день в офисе.

Ведь "фри соло" – это скалолазание в одиночку и без защитного снаряжения. Все сводится к мастерству хвататься руками за отвесные камни. Нетрудно догадаться, какова самая частая причина травм или летального исхода.

Стоит добавить, что любой спорт делает человека сильнее и выносливее. Экстремальные же виды спорта усиливают все чувства человека (зрение, обоняние, вкус, осязание, слух), а также развивают интуицию.