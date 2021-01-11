Що таке екстремальний спорт? До цих видів спорту відносяться такі змагання або ігри, які дуже ризиковані та, як правило, пов'язані з небезпекою для життя, адже саме слово "екстремальний" походить від англійського слова "extreme", що означає незвичайний, складний.

Екстремальний спорт – це ризик, тож не дивно, що ці види спорту зазвичай пов'язані з підвищеним травматизмом або навіть загрозою життя. Варто зауважити, що екстремальні види спорту в останні роки активно розвиваються та вдосконалюються, і деякі види такого спорту, які ще років 20 тому здавалися екстримом, сьогодні вже сприймаються як звичайний спорт, наприклад, автогонки.

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Причини заняття екстремальним спортом різні. Для деяких причина заняття екстримом полягає в отриманні гранично гострих відчуттів, балансуванні на межі життя і смерті, для інших – це можливість постійно підтримувати в собі загострене почуття життя.

Тож якщо вас вже не вражають звичайні види спорту і ви в пошуках екстриму та нових емоцій, Розваги 24 підготували невелику добірку саме екстремальних видів спорту.

1. Вуличні санки (Street Luging)



Топ-5 найнебезпечніших екстремальних видів спорту / Фото Unsplash

Це заняття з екстремальною гравітацією, яка охоплює катання на вуличній дошці для санного спорту (іноді називається санками) по асфальтованій дорозі або трасі.

Розвага для тих, хто жадає швидкості. Ідея такого спорту з'явилася, коли скейтбордисти зрозуміли: щоб їхати швидше, потрібно лягти на дошку. У такому положенні немає опору вітру і розвивається шалена швидкість. Однак тіло "наїзника" знаходиться так близько до землі, що травмуватися об асфальт дуже легко.

2. Бейс-джампінг



Топ-5 найнебезпечніших екстремальних видів спорту / Фото Unsplash

Екстремальний вид спорту, в якому використовується спеціальний парашут для стрибків зі стаціонарних висотних об'єктів. Перелік основних типів об'єктів, з яких виконуються стрибки міститься у слові BASE.

BASE – це акронім від англійських слів:

Building – будівля;

Aerial – антена, вежа;

Stage – перекриття, міст;

Earth – земля.

У бейсджампінгістів є мікросекунди на розкриття парашута і нуль проб на помилку. Через смертельну небезпеку цей вид спорту заборонений у багатьох країнах та вважається найнебезпечнішим видом спорту у світі. Тож, якщо стрибки з парашутом здаються вам дитячим сюсюканням – спробуйте бейсджампінг.

Але перед тим як пригати – обов'язково почитайте правила!

3. Кейв-дайвінг, або печерний дайвінг



Топ-5 найнебезпечніших екстремальних видів спорту / Фото Unsplash

Гідроспелеологія (від англійського cave – печера) – вид занурень, що здійснюється в печерах, де існує підводний простір, в якому між водолазом і поверхнею води знаходиться будь-яка перешкода.

Швидко спливти на поверхню не вдасться, тому що ви під водою на глибині 30 метрів, та ще й в печері. Кейв-дайвер ризикує заблукати, відчути напад клаустрофобії, застрягти між скель. Але найстрашніше – зрозуміти, що кисень в балоні закінчується. Тому гідроспелеологам потрібно в 2 рази більше спорядження, ніж звичайним дайверам у відкритій воді, а ліхтарів так взагалі необхідно мати три – один основний і два резервних. Але головне – цей спорт не для новачків, у нирців має бути серйозна підготовка.

Почитати більше про кейв-дайвінг можна у книзі Шека Екслі "Абетка виживання. Основи безпечного плавання з аквалангом в печерах".

4. Серфінг на великих хвилях



Топ-5 найнебезпечніших екстремальних видів спорту / Фото Unsplash

Один з видів серфінгу, у якому досвідчені серфери гребуть або буксирують хвилі висотою не менше 6,2 метрів на спеціальних дошках для серфінгу.

Серфери завжди грають зі смертю, адже кожен з них катається на великих хвилях. Але у кожного своя велика хвиля. Тож, якщо намагатися підкорити величезну хвилю розміром з п'ятиповерховий будинок – смерть стає цілком реальною загрозою. Багато хто вважає головною причиною смерті для серфера напад акули, однак, якщо розібратися у статистиці смертей, то головними загрозами для серфера є:

ризик потонути;

дно, яке здасться "бетонним", якщо його торкнутися;

гострі, як лезо ножа, корали;

підводні камені, які практично не залишають шансів людині.

5. "Фрі соло" скелелазіння



Топ-5 найнебезпечніших екстремальних видів спорту / Фото Unsplash

Скелелазіння – досить популярний вид спорту, в якому скелелази використовують страховку. І якщо для більшості скелелазів одна тільки думка про те, щоб лізти без страховки по вертикальній горі або по стіні хмарочоса, здається абсурдною, для інших – соло-скелелазів, це, як черговий день в офісі.

Адже "фрі соло" – це скелелазіння поодинці та без захисного спорядження. Все зводиться до майстерності хапатися руками за стрімкі камені. Не важко здогадатися, яка найчастіша причина травм або летального результату.

Варто додати, що будь-який спорт робить людину сильнішою і витривалішою. Екстремальні ж види спорту підсилюють всі почуття людини (зір, нюх, смак, дотик, слух), а також розвивають інтуїцію.