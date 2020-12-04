Натхненний пристрастю до гір, професійний гірський гід, рятувальник та альпініст Марко Конфортола створив нову настільну гру – "8000: Гра в гори".

Відомий 43-річний італійський альпініст Марко Конфортола підкорив вісім восьмитисячників з чотирнадцяти. У квітні 2020 року він здійснював сходження в Непалі на свій дев'ятий восьмитисячник – вершину Дхаулагірі в Гімалаях. Але в результаті землетрусу в Гімалаях 25 квітня, весняний сезон сходжень на найвищу вершину світу закритий, чого не траплялося ось уже 28 років.

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Кожного разу, коли альпініст досягає вершини, він усвідомлює, що це результат місяців і місяців наполегливої праці.



Марко Конфортола

Тож натхненний пристрастю до гір, Марко Конфортола створив нову настільну гру – "8000: Гра в гори" ("8000. The mountain game"), про це повідомляє 4sport.ua.

Очевидно, що ціль гри – досягти вершини найвищих гір на Землі, але це ще не все. Основна мета нового освітнього і захопливого творіння Марко – познайомити гравців з горами, не відходячи від столу. Ця гра – корисний інструмент для вивчення гірського середовища, охоронних територій і про те, як безпечно подорожувати високогір'ям.

Якщо вам цікаво відкрити для себе цей дивовижний світ гір, вдихнути розряджене повітря і відчути себе лідером експедиції, це гра для Вас,

– говорить Марко.



Настільна гра "8000: Гра в гори" / Фото 4sport.ua



Настільна гра "8000: Гра в гори" / Фото 4sport.ua

Крім ігрового поля в комплекті 6 жетонів команд, 32 бонусних жетона, кубик, 224 карти і кілька простих інструкцій. Як тільки гравцям стають зрозумілі правила, вони можуть відправлятися "досліджувати восьмитисячники". Кожен гравець стає лідером експедиції до вершини. Для її досягнення потрібно відповісти на питання. Всього 200 питань, які стосуються надання першої допомоги, історії альпінізму та азів гірської техніки.

За грою приємно провести час у колі друзів, мріючи про свої майбутні вершини.